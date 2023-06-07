دير حنا: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في دير حنا عن إصابة شاب (23 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة دير حنا في منطقة البطوف، مساء الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.