كفر قرع: وفاة الشاب حسن مصاروة متأثرًا بإصابته دهسًا

وفقا للشرطة فإن حادثة الدهس التي تعرض لها الشاب مصاروة متعمدة، وأن الشاب قُتل في جريمة دهس، وحتى اللحظة لم يتم العثور على المركبة التي اصطدمت بالشاب مصاروة.

أعلن مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، وفاة الشاب حسن مصاروة (25 عامًا) من كفر قرع، متأثرًا بإصابته البالغة التي تعرض لها قبل عدة أيام في أحد شوارع المدينة، من مركبة اصطدمت به ولاذت بالفرار.

وتشتبه الشرطة بأن حادثة الدهس التي تعرض لها الشاب مصاروة متعمدة، وأن الشاب قُتل في جريمة دهس، وحتى اللحظة لم يتم العثور على المركبة التي اصطدمت بالشاب مصاروة.

ورقد مصاروة في المستشفى عدة أيام، إذ كان تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، ووصفت حالته ببالغة الخطورة، إلى أن أقرت وفاته اليوم.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأتراب ضحية الحادث في كفر قرع، فور انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي والأصدقاء إلى منزل عائلة الفقيد لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.