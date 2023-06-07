هدم منشآت زراعية في قرية معاوية

وفقا للأهالي فإن المنشآت الزراعية كانت لتربية الأغنام والأبقار، إلى جانب مزارع صغيرة للخضروات، وقد أقيمت المنشآت من ألواح وصفائح معدنية، بما لا يخالف القانون.

من مكان الهدم بقرية معاوية، اليوم

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات التابعة لها، صباح اليوم الأربعاء، منشآت زراعية في قرية معاوية بالقرب من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة.

ونفذت السلطات الهدم، اليوم، في معاوية بذريعة البناء دون ترخيص.

ومنعت الشرطة والوحدات التابعة لها الأهالي من الاقتراب من مكان الهدم، خلال هدم المنشآت الزراعية.

ووفقا للأهالي فإن المنشآت الزراعية كانت لتربية الأغنام والأبقار، إلى جانب مزارع صغيرة للخضروات، وقد أقيمت المنشآت من ألواح وصفائح معدنية، بما لا يخالف القانون.

وشهدت بلدة معاوية وحي عين إبراهيم في أم الفحم المحاذي لها، عمليات وإصدار أوامر هدم لمنشآت زراعية متواصلة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال صاحب المنشأة الزراعية التي تم هدمها، محسن محاجنة، لـ"عرب 48" إن "السلطات الإسرائيلية تلاحقني منذ 30 عامًا، إذ أننا خضنا العشرات من جلسات المحاكم، وسط كل الطلبات التعجيزية التي كانت تطلبها منا السلطات الإسرائيلية".

وأضاف أنه "اليوم صباحًا، آليات الهدم جاءت لهدم منشأة صغيرة، كل ذلك ضمن سياسة التضييق على المواطن العربي".