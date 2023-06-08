بلينكن: سنواصل العمل مع السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

مسؤول أميركي يؤكد أن بلينكن ناقش مع بن سلمان "إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل واتفقا على استمرار الحوار"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل؛ وبلينكن يؤكد أن واشنطن ستواصل لعب دور أساسي في تعزيز التطبيع بين تل أبيب والرياض.

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، خلال زيارة للسعودية، إن واشنطن ستواصل لعب دور أساسي في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة والتوسع فيه، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، إن "التطبيع مع إسرائيل ينبغي أن يصب في مصلحة المنطقة ولا جدوى منه دون توفير السلام للفلسطينيين"، وأضاف أن "التطبيع لا يمكن أن يتحقق دون حل القضية الفلسطينية".

وشدد بن فرحان على أن بلاده تفضل أن تكون الولايات المتحدة أحد مقدمي العروض لبرنامجها النووي المدني. وقال إن البلدين لديهما خلافات في الرأي لكنهما تعملان على إيجاد آليات تمكنهما من العمل معا.

وقال بلينكن في كلمته أمام مجلس التعاون الخليجي: "نتشارك الالتزام بخفض التوتر بين الإسرائيليين الفلسطينيين والحفاظ على أفق من الأمل، والعمل نحو حل الدولتين"، وأضاف "كما أننا نتعاون مع دول المنطقة لتوسيع نطاق تطبيع العلاقات مع اسرائيل وتعزيزه".

ومساء أمس، الأربعاء، قال مسؤول أميركي رفيع إن وزير الخارجية، بلينكن، اجتمع مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وناقشا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية في محادثات "منفتحة وصريحة".

ووصل بلينكن إلى السعودية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، في زيارة تأتي وسط توتر في العلاقات بين الرياض وواشنطن، نتيجة خلافات حول قضايا منها ملف إيران وأمن المنطقة وأسعار النفط وحقوق الإنسان.

وتسعى واشنطن جاهدة كي تحقق الاستقرار في علاقاتها مع الرياض في ظل سيطرة ولي العهد، الحاكم الفعلي للسعودية، على عملية صنع القرار، وانهيار التحالف التقليدي للنفط مقابل الأمن مع صعود الولايات المتحدة كمنتج رئيسي للخام.

وبحسب المسؤول الأميركي الذي تحدث لوكالة "رويترز"، فإن بلينكن وولي العهد السعودي اجتمعا لمدة ساعة و40 دقيقة وناقشا قضايا من بينها إسرائيل والصراع في اليمن والاضطرابات في السودان وحقوق الإنسان. وأوضح أنه "كانت هناك درجة جيدة من التقارب إزاء مبادرات محتملة نتشارك الاهتمام بشأنها بينما ندرك أيضا أن بيننا اختلافات".

وكان من المتوقع أن يدور جزء كبير من المناقشات على تطبيع محتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل، بالرغم من تقليل مسؤولين من احتمال إحراز تقدم فوري أو كبير في هذه المسألة. وقال المسؤول الأميركي: "ناقشا إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل واتفقا على استمرار الحوار"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ونبه بلينكن، في كلمة ألقاها في واشنطن يوم الإثنين الماضي، قبل مغادرته إلى جدة، إلى أن أي انفراجة في هذه القضية لن تحدث على الفور. وقال: "لا نتوقع أن هذا قد يحدث سريعا أو بسهولة". في حين لم تبد السعودية ممانعة بشأن إقامة الإمارات والبحرين لعلاقات مع إسرائيل في 2020 برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

لكن الرياض لم تتخذ نفس الخطوة وقالت إن مسألة إقامة دولة فلسطينية يجب معالجتها أولا. وفي نيسان/ أبريل الماضي، استأنفت الرياض العلاقات مع منافستها الإقليمية إيران، العدو الأول لإسرائيل.

وقال مصدر مطلع على المناقشات إن من بين شروط الرياض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل تطوير برنامج نووي سلمي، في تصريح يؤكد ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في آذار/ مارس الماضي.

ولم يؤكد المسؤولون السعوديون أو الأميركيون ذلك علنا.

وكان مسؤولون أميركيون قد أوضحوا أن واشنطن لن تشارك تكنولوجيا الطاقة النووية إلا إذا كانت الاتفاقية تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم المصنوع في المفاعلات السعودية، وهما سبيلان لإنتاج أسلحة نووية.

وعلى صلة، حثت الولايات المتحدة والسعودية، الدول، على استعادة مواطنيها الذين تم احتجازهم خلال المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن من "غير المقبول على الإطلاق" أن تتنصل الدول الغنية من مسؤوليتها.

وأضاف الوزير في اجتماع للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في الرياض، "لذلك أقول لتلك الدول عليكم التحرك وتحمل مسؤولياتكم. كونكم جزءا من تحالف يعني العمل معا". وخلال المؤتمر نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن استعادة الدول لمواطنيها هي مفتاح ضمان الهزيمة الدائمة لـ"داعش".

وقال إن مراكز الاحتجاز بها قرابة عشرة آلاف من مقاتلي ‘الدولة الإسلامية‘ منهم 2000 من دول أخرى غير سورية والعراق. وأضاف أن "الإخفاق في ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ينذر بإمكانية عودتهم مجددا لحمل السلاح ومحاولة استعادة ما يطلق عليها خلافة ‘الدولة الإسلامية‘".

وأعلن بلينكن تخصيص قرابة 150 مليون دولار للسوريين والعراقيين للمساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن الصعوبات وخيبة الأمل وفرت بيئة خصبة لتجنيد أفراد في تنظيم "داعش".