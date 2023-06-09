توجيه 37 تهمة إلى ترامب: احتفظ بوثائق تتضمن أسرارا نووية

قالت الوثيقة إن "الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب في صناديق تضمنت معلومات حول القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أخرى" وحول "البرامج النووية" الأميركية

وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بينها "الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي" و"عرقلة العدالة" في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة.

كذلك، اتُهم الرئيس الجمهوري السابق الذي أخذ صناديق من الملفات لدى مغادرته واشنطن بالإدلاء بشهادات كاذبة، والاتفاق مع مساعده والت ناوتا عتلى إخفاء وثائق يطلبها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأوردت لائحة اتهامية نشرت الجمعة إن الوثائق التي احتفظ بها ترامب بشكل غير قانوني بعد مغادرته البيت الأبيض تضمنت أسرارا نووية أميركية.

وقالت الوثيقة إن "الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب في صناديق تضمنت معلومات حول القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أخرى" وحول "البرامج النووية" الأميركية. وأشارت إلى أن احتمال نشرها "كان سيعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر".

وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة أنه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترامب في قضية وثائق سرية احتفظ بها الأخير.

ورد الرئيس الأميركي على سؤال مراسل عن هذا الأمر قائلا "لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه. وليس لدي أي تعليق على ذلك".

ويتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بينهما.