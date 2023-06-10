إضعاف القضاء: تجدد الاحتجاجات ومظاهرة في قيسارية حيث لقاء نتنياهو وليفين

تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب بالإضافة إلى المئات قبالة الفندق الذي يلتقي فيه نتنياهو وليفين في قيسارية، وذلك للأسبوع الـ23 على التوالي.

تجددت مساء السبت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة، وذلك للأسبوع الـ23 على التوالي.

وتظاهر عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" بتل أبيب، والتي تخللها دقيقة صمت على ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بعدما وصلت الحصيلة إلى 95 قتيلا منذ مطلع العام ولغاية الآن.

وفي قيسارية، تظاهر المئات قبالة الفندق الذي يلتقي فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء يارليف ليفين، وسط تواجد قوات معززة من الشرطة التي منعت المتظاهرين من الاقتراب إلى الفندق.

وطالب المتظاهرون وزير القضاء الإسرائيلي إلى الخروج والاستماع إليهم، كما قالوا أطلقوا هتافات من بينها "ليفين، هنا ليست بولندا".

وفي بئر السبع، تظاهر أكثر من ألف شخص بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، الذي دعا إلى تصعيد الاحتجاجات والوصول إلى عصيان مدني.

وقال باراك إن "مشروع نتنياهو جرى تمريره في بولندا وهنغاريا، لكنه لن يمر هنا لأننا سنواصل الاحتجاج ولسنا خائفين من أحد أو أي شيء، كما أنه لن تكون مساومة مع كل من يحاول سحق بالديمقراطية".

يتبع...