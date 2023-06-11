الناصرة: اعتقال ثلاثة مسحلين "قبيل تنفيذهم جريمة قتل" في المستشفى الإيطالي

اعتقال ثلاثة مشتبه بهم قبيل ارتكابهم جريمة قتل خططوا لتنفيذها في مستشفى "العائلة المقدسة" بمدينة الناصرة. المشتبه بهم كانوا ملثمين ومسلحين بمسدسين ملقمين لحظة اعتقالهم، وكانوا يستقلون سيارة مسروقة، وعثر بحوزتهم على عبوّة وقود لإحراق السيارة بعد الجريمة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال ثلاثة شبان مسلحين، "قبيل تنفيذهم جريمة قتل"، في موقف السيارات التابع لمستشفى "العائلة المقدسة" (الإيطالي) في مدينة الناصرة، اليوم الأحد.

وقالت الشرطة، في بيان، إن عناصرها اعتقلوا "مجموعة من ثلاثة قتلة كانوا يخططون لارتكاب جريمة قتل داخل منطقة المستشفى الإيطالي في الناصرة".

ويستدل من بيان الشرطة أن عملية الاعتقال جاءت في أعقاب تلقي الشرطة "بلاغًا عن سيارة مشبوهة كانت مركونة في موقف السيارات التابع للمستشفى الإيطالي في الناصرة وبداخلها عدد من المشتبه بهم".

وادعت الشرطة أن عناصرها الذين وصلوا إلى الموقع وجدوا "ثلاثة ملثمين يستعدون للخروج من السيارة"، وأوضحت أن عملية الاعتقال تمت تحت تهديد المشتبه بهم بالسلاح.

وشددت الشرطة على أن الشبهات تشير إلى أن الثلاثة خططوا لتنفيذ جريمة قتل في المستشفى، الأمر الذي "كان يمكن أن يتحول إلى حمام دم يتعرض فيه المواطنون الأبرياء للأذى".

وقالت الشرطة إنها عثرت بحوزة المشتبه بهم على "مسدسين ملقمين" وجاهزين لإطلاق النار، وأفادت الشرطة بأن "السيارة التي استخدمها المشتبه بهم كانت مسروقة، ولوحات الترخيص المثبتة عليها مسروقة كذلك من مركبة أخرى".

كما تم العثور بحوزة المشتبه بهم على "مفك براغي كهربائي لتغيير لوحات الأرقام بسرعة، وقنينة وقود كان من المفترض، على ما يبدو، استخدامها لإشعال السيارة بعد القتل والهروب".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت هلال نهاية الأسبوع الماضي 22 مشتبها به بالضلوع في حوادث عنف وإطلاق نار ضمن النزاع الدائر بين منظمتين إجراميتين تنشطان في المجتمع العربي.