الناصرة: تمديد اعتقال 3 مشتبهين خططوا لارتكاب جريمة قتل قرب المستشفى الإيطالي

مددت المحكمة اعتقال المشتبه بهم لغاية يوم 19 حزيران/ يونيو الجاري، فيما قالت الشرطة في بيانها إن "التحقيق لا يزال في بدايته".

مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم، الإثنين، اعتقال 3 شبان بينهم اثنان من الناصرة وآخر من يافة الناصرة بشبهة تخطيطهم لارتكاب جريمة قتل بعد اعتقالهم وهم مسلحون في موقف سيارات تابع لمستشفى "العائلة المقدسة" (الإيطالي).

ونشرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، هوية المشتبهين الثلاثة وهم فارس زعاترة (23 عاما) من يافة الناصرة ومحمد مصاروة (26 عاما) وعبد النبي (32 عاما) من الناصرة.

وعُلم أن المحكمة مددت اعتقال المشتبه بهم لغاية يوم 19 حزيران/ يونيو الجاري، فيما قالت الشرطة في بيانها إن "التحقيق لا يزال في بدايته".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء الأحد عن اعتقال 3 شبان مسلحين "قبيل تنفيذهم جريمة قتل" في موقف السيارات التابعة للمستشفى الإيطالي في الناصرة.

وجاء في بيان الشرطة أن عملية الاعتقال جاءت في أعقاب تلقي الشرطة "بلاغًا عن سيارة مشبوهة كانت مركونة في موقف السيارات التابع للمستشفى الإيطالي في الناصرة وبداخلها عدد من المشتبه بهم".

وادعت الشرطة أن عناصرها الذين وصلوا إلى الموقع وجدوا "ثلاثة ملثمين يستعدون للخروج من السيارة"، وأوضحت أن عملية الاعتقال تمت تحت تهديد المشتبه بهم بالسلاح.

وشددت الشرطة على أن الشبهات تشير إلى أن الثلاثة خططوا لتنفيذ جريمة قتل في المستشفى، الأمر الذي "كان يمكن أن يتحول إلى حمام دم يتعرض فيه المواطنون الأبرياء للأذى".

وقالت الشرطة إنها عثرت بحوزة المشتبه بهم على "مسدسين ملقمين" وجاهزين لإطلاق النار، وأفادت الشرطة بأن "السيارة التي استخدمها المشتبه بهم كانت مسروقة، ولوحات الترخيص المثبتة عليها مسروقة كذلك من مركبة أخرى".

كما تم العثور بحوزة المشتبه بهم على "مفك براغي كهربائي لتغيير لوحات الأرقام بسرعة، وقنينة وقود كان من المفترض، على ما يبدو، استخدامها لإشعال السيارة بعد القتل والهروب".