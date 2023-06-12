تعيين طلال شهوان رئيسا لجامعة بيرزيت إثر استقالة بشارة دوماني

يأتي تعيين الدكتور طلال شهوان رئيسا لجامعة بيرزيت، إثر استقالة الدكتور بشارة دوماني من منصبه مع نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

أعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت، اليوم الإثنين، تعيين الدكتور طلال شهوان رئيسا للجامعة ابتداء من الأول من آب/ أغسطس 2023، إثر استقالة الدكتور بشارة دوماني من منصبه مع نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أعلن مجلس أمناء الجامعة، في بيان نُشر عبر حساب الجامعة في "فيسبوك"، مساء اليوم، عبّر من خلاله "عن تهنئته للدكتور شهوان، فإنه يقدر الدور المهم الذي لعبه الدكتور دوماني خلال السنتين اللتين ترأس خلالهما الجامعة، سواء في مجال تطوير الأداء الأكاديمي والإداري للجامعة، أو تعزيز علاقاتها الخارجية محليا ودوليا".

وأوضح البيان أن الدكتور شهوان، يشغل حاليا منصب نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وكان قد حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الكيمياء من جامعة بيلكنت (Bilkent) في أنقرة في عامي 1997 و2000 على التوالي.

وعمل بعدها د. شهوان لمدة عامين كعضو هيئة تدريس في الجامعة ذاتها، في الفترة من 2002 إلى 2008، كما عمل د. شهوان في معهد إزمير للتكنولوجيا، حيث رقي إلى رتبة أستاذ مشارك في عام 2006.

وانضم د. شهوان إلى جامعة بيرزيت في عام 2008، وتمت ترقيته إلى رتبة أستاذ دكتور في الكيمياء في عام 2012.

وخلال السنوات 2013-2018، شغل د. شهوان منصب عميد الدراسات العليا، ورئيس لجنة البحث العلمي في الجامعة.

ويُذكر أنه قد تم تصنيفه ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر اقتباسًا على مستوى العالم في مجالاتهم وفروعهم، وفقًا لتحديث عام 2022، لقوائم تحليل جامعة "ستانفورد".