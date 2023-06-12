رهط: إصابة خطيرة لطفل في حادث دهس

أسفر حادث دهس في رهط عن إصابة طفل (عامان) بجروح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب طفل، يبلغ من العمر عامين، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الإثنين.

ونُقل الطفل المصاب إلى عيادة محلية، وهناك قدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وقال مضمدان من "نجمة داود الحمراء" إنه "مع وصولنا إلى العيادة أبلغونا بأن الطفل تعرض لحادث دهس ووصل برفقة أبناء عائلته، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية وقد وصفت حالته بالخطيرة والمستقرة".

وأحيل الطفل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.