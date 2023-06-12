يافا: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

أسفرت جريمة طعن ارتكبت في مدينة يافا عن إصابة شاب (25 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي.

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن ارتكبت في مدينة يافا، مساء الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في جسده.

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب كان في الشارع وهو فاقد للوعي وقد عانى من نزيف حاد، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فولفسون" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي سياق العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، أظهر توثيق مصور إقدام مسلح على محاولة تنفيذ جريمة في مطعم ببلدة كفر قرع في وادي عارة، إلا أن خللا في باب المطعم حال دون اقتحامه المطعم.

وفي أعقاب ذلك أقدم الشخص المسلح على إطلاق النار على أشخاص تواجدوا داخل المطعم من خارج الواجهة الزجاجية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.