مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس وجنين

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وشرعت بأخذ قياسات منزل الشهيد معاذ المصري منفذ عملية الأغوار في أيار/مايو الماضي، تمهيدا لهدمه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، ملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما بلغ عن اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وشرعت بأخذ قياسات منزل الشهيد معاذ المصري منفذ عملية الأغوار في أيار/مايو الماضي، تمهيدا لهدمه.

وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال، خلال اقتحام شارع القدس شرق نابلس، فيما صادرت قوات الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية خلال اقتحامها شارع القدس.

ورشقت مجموعة من الشبان دوريات الاحتلال بالحجارة، فيما سمع دوي صافرات الإنذار في مخيم بلاطة شرق المدينة، تزامنا مع اقتحام الاحتلال لمحيط المخيم.

ودارت مواجهات في مخيم عسكر ومنطقة المساكن الشعبية، واستهدف مسلحون قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل محلية الصنع.

وفي محافظة جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها منزل عائلة البعجاوي بالحي الشرقي في المدينة، وخلفت دمارا كبيرا فيه.

وأفاد شهود عيان، أن مجموعة من المسلحين تصدت لقوات الاحتلال، عقب اقتحام مدينة جنين.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير دابون، فيما اقتحمت قوات أخرى مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في الضفة طالت كلا من: عدي شلون من مخيم عقبة جبر في أريحا، والأسير المحرر جاسر خاروف من بلدى علار شمال طولكرم، وحمزة أحمد عجاج من بلدة صيدا شمال طولكرم، ومحمد الدش، ووليد الدش من مخيم عسكر، ومحمد وائل مفرح من بيت لحم.