مصرع شاب في حادث عمل برهط

أسفر حادث عمل، اليوم الخميس، في مصنع بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن مصرع شاب يبلغ نحو 18 عاما.

من مكان الحادث برهط، اليوم

لقي عامل (18 عاما) مصرعه خلال عمله بخلاط للباطون في مصنع بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وضحية الحادث يدعى محمد رياض العبرة، لقي مصرعه وهو في ريعان شبابه.

ووفقا لمصادر طبية فقد أصيب العامل بجروح بالغة الخطورة، وباشرت الطواقم الطبية بمحاولة إنقاذه، إلا أنها اضطرت لإقرار وفاته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

ضحية الحادث محمد رياض العبرة

وفي سياق متصل، فقدت قرية جبل المكبّر إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس، اليوم، اثنين من أبنائها في حادثي عمل، وهما خالد عويسات، وأسيد جعابيص.

38 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 38 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.