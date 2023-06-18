السعوديّة تعلن الأربعاء 28 يونيو أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك

يحلّ عيد الأضحى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنت السعودية، اليوم الأحد.

أعلنت السعودية أن الوقوف في عرفة، يكون في يوم الثلاثاء، في السابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يحلّ عيد الأضحى المبارك، بعد ذلك بيوم واحد، أي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وأكدت المحكمة العليا السعودية، في بيان، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وأن الإثنين أول أيامه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وبذلك يكون الثلاثاء الموافق 27 حزيران/ يونيو الحالي، هو يوم الوقوف بعرفة، والأربعاء 28 حزيران/ يونيو الجاري، أول أيام عيد الأضحى، وفق المصدر ذاته.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مناسك الحج لموسم (1444 هجرية/ 2023 ميلادية)، ويعد الوقوف بعرفة أهم مظاهره وركنه الأكبر، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج "استثنائي ومميز وآمن".

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم حج 2023، بعد نحو شهر من إعلان المملكة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وبحسب معلومات رسمية، بلغ عدد الحجاج خلال موسم 2022، 899 ألفا و353، بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي كورونا.

وشهد عام 2020، موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون عام 2019 من كافة أرجاء العالم.

وقالت المحكمة العليا في السعودية، في بيان أصدرته، مساء اليوم: "عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 170 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 5 / 2023م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونية ـ حزيران 2023م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يونية ـ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه".