جسر الزرقاء: إصابة خطيرة جدا بجريمة إطلاق نار

قدمت طواقم الإسعاف الأولي التي وصلت إلى المكان العلاجات الميدانية للجريح، ونقلته على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة جدا في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة جسر الزرقاء فجر اليوم الأحد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تعرض شاب في بلدة جسر الزرقاء لإصابة بعيارات نارية أطلقها عليه مجهول.

وقدمت طواقم الإسعاف الأولي التي وصلت إلى المكان العلاجات الميدانية للجريح، ونقلته على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج.

إلى ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 97 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.