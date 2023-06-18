مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في طولكرم وجنين

في محافظة جنين، أصيب شاب برصاص الاحتلال في مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث شهدت مناطق عدة في محيط مخيم جنين اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

مواجهات ليلية مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما بلغ عن اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال في منطقتي طولكرم وجنين.

ففي محافظة جنين، أصيب شاب برصاص الاحتلال في مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث شهدت مناطق عدة في محيط مخيم جنين اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

ودوت صافرات الإنذار في المخيم في إشارة تنبيه واستنفار للمسلحين، الذين تصدوا لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع.

وشهد مخيم نور شمس في محافظة طولكرم اشتباكات مسلحة عنيفة بين المسلحين وقوات الاحتلال.

وقالت شهود عيان إن المسلحين تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة بالرصاص الحي والقنابل محلية الصنع.

كما شهدت بلدة بيتا مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بتعزيزات كبيرة من آلياته، والتي تصدى لها الشبان برشقها بالحجارة.

يأتي ذلك، فيما اعتقلت قوات أسيرا محررا من بلدة حوارة قضاء نابلس.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم مصطفى عابد أثناء مروره عن حاجز طيار في بلدة حوارة جنوب نابلس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على طفل من بلدة عرابة قضاء جنين قبل أن تعتقله.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الطفل محمد شاهين العارضة (13 عاما) قبل أن تعتقله، بحجة قيامه بتصوير قوات الاحتلال أثناء اقتحام البلدة.

واقتحمت القوات بلدات طورة، وكفيرت، وتعنك، ورمانة، وعانين، وزبوبا في محافظة جنين.

في محافظة بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان.

وتركزت المواجهات في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، والصوت صوب الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.

ونفذ فلسطينيون 22 عملا مقاوما في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 5 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات في 16 نقطة.

وألقى مقاومون عبوات ناسفة، وأطلقوا النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، وبلدة السيلة الحارثية.

وفي نابلس، أطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال قرب مخيم عسكر، وخلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.