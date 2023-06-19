إصابتان إحداهما حرجة إثر استهداف قوات الاحتلال مركبة قرب جنين

أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة فلسطينية بعد مطاردتها بزعم محاولة تنفيذها عملية دهس على حاجز أم الريحان، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بجروح وصفت حالة أحدهما بالحرجة.

أصيب فلسطينيان بجروح وصفت حالة أحدهما بالحرجة من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في بلدة طورة جنوب غرب جنين، مساء الإثنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إصابتين برصاص الاحتلال الحي في الظهر وصلتا إلى مستشفى جنين الحكومي من بلدة يعبد، إذ وصفت إحداهما بالحرجة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها استلمت عدة إصابات بعد استهداف الاحتلال لمركبة في طورة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن جنديين أصيبا بجروح من جراء تعرضهما لنيران صديقة أثناء استهداف المركبة.

وزعم الاحتلال أن المركبة حاولت تنفيذ عملية دهس على حاجز أم الريحان، ثم لاذت بالفرار من المكان وفي أعقاب ذلك جرى مطاردتها وإطلاق النار عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرين بينهم 18 بحالات تتراوح بين الخطيرة والحرجة خلال مواجهات اندلعت تصديا لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، في حين أصيب 7 جنود في جيش الاحتلال بجروح.

والشهداء الخمسة هم: الشاب خالد عصاعصة (21 عاما)، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي جبارين (21 عاما)، وأحمد خالد دراغمة (19 عاما) من مدينة طوباس.

وأعلن جيش الاحتلال بعيد انسحاب قواته من جنين عن تضرر طائرات مقاتلة استدعيت لمساندة الجنود من جراء تعرضها لإطلاق نار خلال الاشتباكات.

وفي حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "إصابات خطيرة" في صفوف الاحتلال، قال الجيش الإسرائيلي إن 7 من قوات "المستعربين" و"حرس الحدود" والجيش أصيبوا بإصابات تتراوح بين طفيفة ومتوسطة الخطورة.