جنين: 22 إصابة برصاص قوات الاحتلال بينها اثنتان حرجتان

مواجهات عنيفة بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل؛ فيما استهدف مقاومون آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة، وأصابوا إحداها.

مواجهات مع الاحتلال في جنين في وقت سابق من العام الجاري ( Getty Images)

أصيب 22 موطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، بينهم شابان وفتاة بحالة حرجة، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم، الإثنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، إن 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم اثنان بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الإصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، وفق ما نقلت عنه وكالة "وفا".

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبيرة من مخيم جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأظهرت مقاطع فيديو انفجار عبوة ناسفة في آلية لجيش الاحتلال على أطراف مخيم جنين.