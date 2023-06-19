هدم منزل في قرية الشيخ دنون

واصلت السلطات الإسرائيلية هدم منازل عربية في البلاد، بذريعة البناء دون ترخيص، إذ هدمت منزلا لشاب من عائلة صبح في قرية الشيخ دنون، صباح اليوم.

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، منزلا يعود لعائلة صبح في قرية الشيخ دنون بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان إن آليات وجرافات السلطات وصلت إلى المكان بحماية قوات معززة من الشرطة، وأغلقت المنطقة من كافة الجهات ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان، ومن ثمّ هدمت المنزل وهو مكون من طابقين وأربع شقق، وهو لغصوب صبح، ولديه 7 أبناء.

وحاولت عائلة صبح منع هدم منزلها بكل الطرق القانونية، ولم تترك بابًا إلا قصدته من أجل منع هدم منزلها، ولكن السلطات أصرت على هدم المنزل.

وفي سياق ذي صلة، هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، صباح اليوم، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ218 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

يذكر أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وقرى عربية في منطقة النقب وغيرها.