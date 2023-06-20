إصابات في عملية إطلاق نار بين نابلس ورام الله

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار نفذتها قرب مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله، في حين أصيب عدد من الإسرائيليين، وفقا للتقارير الأولية التي أوردتها طواقم الإسعاف.

وعُلم أن العملية نفذت في محطة وقود في شارع رقم 60 قرب مستوطنية "عيلي". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة 7 إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".

ووفقا لطواقم "نجمة داوود الحمراء"، فإن عدد الإصابات ارتفعت إلى 6، من بينها ثلاثة بحالات تتراوح بين خطيرة وحرجة. وذكرت أنها نقلت شابين بحالة خطيرة إلى مستشفى "شعاري تيسيدك" (20 عاما) و"بيلنسون" (38 عاما).

وتعمل الطواقم على تقديم العلاج الميداني لـ4 مصابين بينهم 3 فاقدو الوعي. ويستدل من المعلومات الواردة أن حصيلة الإصابات في العملية بلغت: 3 بحالة حرجة وإصابة بحالة خطيرة و2 بحالة متوسطة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة طفيفة.

وأغلقت قوات الاحتلال شارع رقم 60 في كلا الاتجاهين، وأصدرت تحذيرات لمستوطني "عيلي" وطالبتهم بالامتناع عن مغادرة المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب، في ظل الشبهات التي تشير إلى أن أحد منفذي العملية تسلل إلى المستوطنة.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال، في بيان، مخاطبة المستوطنين في "عيلي"، "لا تغادروا المنازل حتى تتلقى إخطارا بنهاية الحدث. الحركة في المنطقة محظورة والدخول إليها محظور حتى إشعار آخر".