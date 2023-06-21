استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بعدوان الاحتلال على جنين

أعلن الطاقم الطبي في مستشفى جنين عن استشهاد الطفلة سديل غسان نغنغية، متأثرة بجروح أصيبت بها خلال عدوان الاحتلال على جنين وخيمها فجر الإثنين.

استشهدت الطفلة سديل غسان نغنغية (15 عاما)، متأثرة بجروح أصيبت بها في الرأس خلال عدوان الاحتلال الأخير على جنين ومخيمها بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى جنين عن استشهاد الطفلة سديل غسان نغنغية، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء رصاصة في الرأس خلال عدوان الاحتلال على جنين وخيمها فجر الإثنين. وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر منذ بداية العام الحالي 174 شهيدا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الشهيدة سديل مع والدها غسان

وبذلك ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 7 شهداء بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرين بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في جيش الاحتلال.

والشهداء هم: أمجد الجعص (48 عاما) من مخيم جنين، الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد ناصر سنان (55 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام سابق، نفذته في جنين قبل نحو شهر.

واستشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، عقب عملية إطلاق نار نُفِّذت قرب مستوطنة "عيلي" وسط الضفة، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، وإصابة أربعة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

والشهيدان هما مهند فالح شحادة (26 عاما) وخالد مصطفى صباح (24 عامًا) من بلدة عوريف.