اعتقالات بالضفة والاحتلال يأخذ قياسات منزلي منفذي عملية "عيلي"

أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة بالضفة، تخللها مداهمة عشرات المنازل وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اعتقلت عددا من الشبان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق بزعم الضلوع في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، حيث عملت قوات الاحتلال على أخذ قياسات منزلي منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي".

وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة بالضفة، تخللها مداهمة عشرات المنازل وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اعتقلت عددا من الشبان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق بزعم الضلوع في أعمال مقاومة شعبية.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة عوريف قضاء نابلس، واقتحمت منزلي منفذي عملية "عيلي"، وهما الشهيد مهند فالح عبد الله شحادة (26 عاما)، والشهيد خالد مصطفى عبد اللطيف صباح (24 عاما)، التي أسفرت عن قتل أربعة مستوطنين وإصابة أربعة آخرون بجروح.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان وهم: إيهاب شحادة، باسل شحادة، محمد فارس صفدي، حامد كايد صباح، وعبد الله أحمد شحادة ابن عم الشهيد خالد صباح خلال اقتحامها المستمر لبلدة عوريف.

وقالت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "قوات الأمن قامت الليلة الماضية بالعمل داخل عوريف لإحباط الإرهاب ولاستجواب مشتبه فيهم، بالإضافة إلى أعمال تمشيط ومسح هندسي لمنزلي منفذي العملية بالقرب من مستوطنة عيلي".

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا قضاء الخليل، حيث فتشت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، حيث اندلعت مواجهات في البلدة، أعقبها اشتباكات مسلحة خلال التصدي لقوات الاحتلال.

وأطلق مسلحون نار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة، حيث شنت القوات حملة مداهمات وتفتيش لعدة منازل والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت الأسير المحرر عمر موسى بني عودة خلال اقتحامها منزله.

وأطلق مسلحون فلسطينيون النار من سيارة مسرعة، على قوة من الجيش الاحتلال قرب بلدة سلواد برام الله، دون وقوع إصابات.

ونفذ فلسطينيون خلال الـ 24 ساعة الماضية، 70 عملا مقاوما ضد أهداف إسرائيلية بالضفة الغربية والقدس، شملت 14 عملية إطلاق نار، وتفجير 8 عبوات ناسفة، وإعطاب 7 آليات.

وأوضح مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، في تقريره اليومي، أن المقاومة الفلسطينية أصابت طائرة للاحتلال بطلقات نارية، وإلقاء زجاجة حارقة و6 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم 6 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 27 نقطة.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من: القدس، رام الله، طوباس، طولكرم، قلقيلية، جنين، بيت لحم، نابلس، والخليل.