إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في يانوح - جث

أسفر حادث عمل في يانوح - جث بمنطقة الجليل شمالي البلاد، عصر اليوم الخميس، عن إصابة خطيرة لعامل سقط من علو نحو ثلاثة أمتار خلال عمله بترميم أحد المنازل.

أصيب عامل، في الثلاثينيات من عمره، خلال عمله بترميم أحد المنازل في يانوح - جث بمنطقة الجليل شمالي البلاد، عصر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (آشير) تلقى بلاغا، الساعة 14:55، عن إصابة عامل إثر سقوطه عن ارتفاع نحو ثلاثة أمتار خلال عمله بترميم أحد المنازل في يانوح - جث. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما) وهو بحالة خطيرة ويعاني إصابة بالرأس، ونقلوه إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

39 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 39 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.