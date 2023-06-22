الجيش اللبنانيّ يعلن توقيف سوريّ في بيروت جمع معلومات أمنيّة لصالح إسرائيل

ذكر الجيش اللبنانيّ أنه بالتحقيق مع الموقوف؛ "تبيّن أنه تم تجنيده من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

عنصر من الجيش اللبناني، عند الحدود، وأمامه جنود إسرائيليون (Getty Images)

أعلن الجيش اللبنانيّ، اليوم الخميس، توقيف سوريّ، في العاصمة، بيروت، كان يتجسّس لصالح إسرائيل.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن "دورية من مديرية المخابرات، قد أوقفت السوري (أ.ع.) في بيروت، لانتمائه إلى إحدى المجموعات المسلحة في سورية، وقتاله إلى جانبها".

وأضاف البيان أنه "بالتحقيق معه، تبيّن أنه تم تجنيده من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأشار إلى أنه "قام بجمع معلومات أمنية لمصلحته (لمصلحة إسرائيل)".

وتطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم، إلى إقامة حزب الله موقع في مزارع شبعا المحتلة ونصب خيميتين وتواجد عناصر مسلحة فيه، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إنه "سنستنفد الإمكانيات مقابل الأمم المتحدة بداية. وإذا لم ينجح الحوار، سنخلي الخيمتين ونزيل التهديد".

وأفادت "كان" بأن إسرائيل قدمت إحاطة لعدة دول حول موقع حزب الله، قبل نحو أسبوعين، من دون طلب مساعدة بوسائل دبلوماسية من تلك الدول من أجل حل القضية. وتعتبر إسرائيل أن مزارع شبعا المحتلة هي منطقة تخضع "لسيادة إسرائيل".