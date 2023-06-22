تركيا ترفع معدّل الفائدة بنحو الضعف في تحوّل كبير في سياستها

رفع البنك المركزي التركي، معدل الفائدة الرئيسية من 8,5 بالمئة إلى 15 بالمئة في أول اجتماع له منذ تشكيل الرئيس رجب طيب إردوغان، حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين.

رفعت السلطات التركية، اليوم الخميس، معدل الفائدة بنحو الضعف، في تحوّل كبير في سياستها الاقتصادية.

ورفع البنك المركزي التركي، معدل الفائدة الرئيسية من 8,5 بالمئة إلى 15 بالمئة في أول اجتماع له منذ تشكيل الرئيس رجب طيب إردوغان، حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو.

وفي السابع من الشهر الجاري، تراجع سعر صرف الليرة التركية بنسبة 5.8% إلى مستوى قياسي منخفض، في أكبر عمليات بيع لها، منذ الانهيار لسعر الصرف، في أواخر عام 2021.

وكان إردوغان قد أعلن تعيين، محمد شيمشك، وزيرًا للمالية. وقال شيمشك، إن السياسة الاقتصادية بحاجة إلى العودة إلى "العقلانية".

ولعبت السلطات دورًا عمليًا في أسواق العملات الأجنبية، وحافظت على استقرار الليرة معظم هذا العام واستهلكت عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات. وسجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي أدنى مستوى له على الإطلاق عند 4.4 مليار دولار في 26 أيار/ مايو.

وكانت عودة شيمشك، الذي كان وزيرًا للمالية، ونائبًا لرئيس الوزراء في الفترة من 2009 إلى 2018، تشير إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، الذي تسبب في تآكل أكثر من 80% في قيمة الليرة في خمس سنوات.

وتحت ضغط من إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار، لكنه أثار أزمة قياسية في الليرة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2021 ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا.