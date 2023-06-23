"فاغنر" تتهم الجيش الروسي بمقتل عدد كبير من قواتها.. وتدعو إلى تمرّد مسلّح

من جانبه، أكد الجيش الروسي أنه لم يقصف مواقع لمجموعة "فاغنر"، نافيا بذلك الاتهامات التي وجهت إليه ووزير الدفاع.

اتّهم قائد مجموعة "فاغنر" الجمعة الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا ممّا أسفر عن مقتل عدد "هائل" من عناصر مجموعته شبه العسكرية الروسية، متوعّدا بالانتقام.

وبنبرة ملؤها الغضب، قال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه "لقد شنّوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا".

وتوعد قائد "فاغنر" بـ"الردّ" على هذا القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

وقال بريغوجين إنّ "هيئة قيادة مجموعة فاغنر قرّرت أنّه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحمّلون المسؤولية العسكرية في البلاد"، مؤكّداً أنّ وزير الدفاع سيرغي شويغو سيتمّ "إيقافه" وداعيا الجيش إلى عدم "مقاومة" قواته.

وأشار إلى أن "هناك 25 ألف منّا وسوف نحدّد سبب انتشار الفوضى في البلاد... احتياطنا الإستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسره"، مبديا ترحيبه "بكلّ من يريد الانضمام إلينا" من أجل "إنهاء الفوضى".

وأكد "هذا ليس انقلابا عسكريا، بل مسيرة من أجل العدالة. ما نفعله ليس لإعاقة القوات المسلحة".

ومن جانبه، أكد الجيش الروسي أنه لم يقصف مواقع لمجموعة "فاغنر"، نافيا بذلك الاتهامات التي وجهت إليه ووزير الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها ي. بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضربات مفترضة ’شنتها وزارة الدفاع الروسية على قواعد خلفية لمجموعة فاغنر’ شبه العسكرية، لا تتفق مع الواقع وتشكل استفزازا".