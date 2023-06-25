إرهاب المستوطنين: إحراق محاصيل زراعية في ترمسعيا وعربدة ببلدات سلفيت

قال عضو مجلس قروي المغير نعيم أبو مرزوق، إن مستوطني "عادي عاد" أشعلوا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها لعائلة نضال أحمد أبو عليا من بلدة المغير شرق رام الله.

أحرقت عصابات المستوطنين صباح اليوم الأحد، محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات، في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، فيما اعتدى مستوطنون على شاب من بلدة الزاوية خلال العربدة في سلفيت وبلداتها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو مجلس قروي المغير نعيم أبو مرزوق، إن مستوطني "عادي عاد" أشعلوا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها لعائلة نضال أحمد أبو عليا وهو من سكان بلدة المغير شرق رام الله.

يذكر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنوا الأربعاء الماضي عدوانا على بلدة ترمسعيا، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة أبو القطين (25 عاما)، وإصابة 12 شخصا آخر بالرصاص الحي، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 مركبة.

مستوطنون يعربدون في سلفيت وبلداتها

اعتدى مستوطنون صباح اليوم الأحد، على شاب من بلدة الزاوية قضاء سلفيت.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن عددا من المستوطنين اعتدوا على الشاب محمد علاء رداد، وحاولوا بتر إصبع يده.

وفي السياق، تجمع عشرات المستوطنين خلال ساعات الفجر والصباح عند مدخل بلدة ياسوف شرق سلفيت، ومفارق وطرق بلدة دير استيا وكفر الديك غرب سلفيت، وحاولوا التسلل إلى منازل الفلسطينيين، والاعتداء عليها.

وشهدت بلدات وقرى في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة هجمات موسعة من عصابات المستوطنين، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، وحرق عشرات المنازل والمركبات، رافقها تدنيس المقدسات وحرق القرآن الكريم.