شبتاي: "ليس سرا أنني لا أنوي الاستمرار في المنصب لعام رابع بظل الظروف الراهنة"

المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يقول إنه "ليس سرا أنني لا أنوي الاستمرار في المنصب لعام رابع بظل الظروف الراهنة" في إشارة إلى توتر العلاقات التي تجمعه ببن غفير، الذي يشكر الأخير على سنوات الخدمة رغم "الخلافات الجوهرية".

أكد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الأحد، أنه لا ينوي "الاستمرار لعام رابع في المنصب بظل الظروف الراهنة"، في إشارة إلى الخلافات المتصاعدة مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي يعمل على فرض سيطرته الكاملة على جهاز الشرطة.

وتصاعدت حدة التوتر بين بن غفير وشبتاي في أعقاب تسريب أقوال صدرت عن الأخير، خلال جلسة مغلقة جمعته بالوزير المسؤول عن الشرطة، بن غفير، واتهمت الشرطة بن غفير بالمسؤولية عن التسريب الذي تضمن تصريحات عنصرية للمفتش العام للشرطة، بأن "طبيعة العرب هي القتل".