إصابات متفاوتة جراء حادث دهس في رهط

تلقت طواقم الإسعاف في النقب بلاغا عن جرحى جراء حادث دهس في مدنية رهط، حيث نقل الجرحى على وجه السرعة إلى عيادة محلية.

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلة بجروح متفاوتة، وذلك جراء تعرضهم لحادث دهس في مدينة رهط بالنقب، اليوم الإثنين.

وتلقت طواقم الإسعاف في النقب بلاغا عن جرحى جراء حادث دهس في مدنية رهط، حيث نقل الجرحى على وجه السرعة إلى عيادة محلية.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الميدانية الأولية للمصابين بينهم طفلة تبلغ من العمر (5 سنوات)، إذ وصفت حالة الجرحى بين الطفيفة والمتوسطة، ونقلتهم الطواقم الطبية على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الدهس.