إصابة شاب بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

أقدم مجهولون على إطلاق الرصاص باتجاه شاب في العشرينات من عمره، مما أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة بالقسم السفلي من الجسم.

أصيب شاب (27 عاما) بجروح متفاوتة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية صباح اليوم الإثنين.

وأقدم مجهولون على إطلاق الرصاص باتجاه شاب في العشرينيات من عمره، مما أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة بالقسم السفلي من الجسم.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة وأسبابها وخلفيتها، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 99 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان، علما بأن الشرطة لم تنجح سوى بحل بضعة قضايا معظمها سلم الجناة أنفسهم للشرطة واعترفوا بارتكاب الجريمة.