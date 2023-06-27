إصابة خطيرة بإطلاق نار في إكسال

قال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "عندما وصلنا إلى مكان الحدث، رأينا المصاب مٌلقى على الأرض، وفاقدًا للوعي، ويعاني من إصابات اخترقت جسده"، من جراء إطلاق النار. ووُصفت إصابته بالخطيرة.

أُصيب شاب في العشرين من عمره، بجراح خطيرة، من جرّاء تعرضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في إكسال، مساء اليوم الثلاثاء، عشيّة عيد الأضحى المبارك.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "هعيمك" في العفولة، لاستكمال تلقي العلاج.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "عندما وصلنا إلى مكان الحدث، رأينا المصاب مٌلقى على الأرض، وفاقدًا للوعي، ويعاني من إصابات اخترقت جسده"، من جراء إطلاق النار.

وأضاف: "قدمنا ​​له العلاج الطبي، الذي تضمن إيقاف النزيف، والتخدير، والتنفس الاصطناعيّ"، مشيرا إلى أنه تم نقل الشاب المصاب إلى المشفى، في سيارة إسعاف مزوّدة بوحدة للعلاج المكثّف، فيما كانت حالته خطيرة.

وصباح اليوم الثلاثاء، أصيب شخص (41 عاما) بجروح وُصفت بأنها خطيرة، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبّلغ عن اعتقال مشتبهين حتّى الآن.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 99 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

وتظاهر آلاف من أبناء المجتمع العربي في مدينة حيفا، السبت، تنديدا بجرائم القتل وتواطؤ الشرطة، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 99 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.