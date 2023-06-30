الولايات المتحدة تعود إلى اليونسكو رسميًّا بعدما انسحبت منها في ظلّ رئاسة ترامب

أيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة، في حين امتنعت 15 عن التصويت، وعارضتها عشر دول، بينها إيران وسورية والصين، وخصوصا روسيا التي كثف وفدها مداخلاته، أمس الخميس، واليوم الجمعة، حول نقاط إجرائية وتعديلات من أجل تأخير النقاشات.

عادت الولايات المتحدة، رسميا، إلى منظمة اليونسكو، بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب، وذلك إثر تصويت مؤيد خلال مؤتمر عام طارئ لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال رئيس المنظمة، البرازيلي سانتياغو إيرازابال موراو: "تم تبني القرار".

وأيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة، في حين امتنعت 15 عن التصويت، وعارضتها عشر دول، بينها إيران وسورية والصين، وخصوصا روسيا التي كثف وفدها مداخلاته، أمس الخميس، واليوم الجمعة، حول نقاط إجرائية وتعديلات من أجل تأخير النقاشات.

وقال دبلوماسي روسي، اليوم: "سنكون على استعداد للترحيب برغبة واشنطن" في العودة إلى اليونسكو، معتبرا أن ذلك "سيجعل من الممكن تقوية منظمتنا".

لكنه تدارك، بالقول: "نعتقد أنهم يحاولون نقلنا إلى عالم موازٍ، يتجاوز حقا كل الأوصاف العجائبية الواردة في كتب لويس كارول"، والأخير معروف خصوصا بروايته "مغامرات أليس في بلاد العجائب".

وتابع: "في هذا العالم المشوه، يقودنا أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية وسيادة القانون نحو انتهاك هذه القواعد"، معتبرا أن على الولايات المتحدة دفع متأخراتها بالكامل لليونسكو، قبل أن تتمكن من العودة إليها، فيما تقترح واشنطن القيام بذلك بشكل تدريجي.

بدوره، قال دبلوماسي إيراني إن "الطريقة التي طلبت بها الولايات المتحدة العودة غير مقبولة"، وهي أقرب إلى "انتهاك روح دستور" هذه المؤسسة.

وانسحبت واشنطن من اليونسكو في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، منددة بـ"تحيزها المستمر ضد إسرائيل". وصار انسحابها وإسرائيل ساريا منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ومنذ منح فلسطين العضوية الكاملة في اليونسكو عام 2011، أوقفت الولايات المتحدة في ظل رئاسة باراك أوباما، تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ما مثّل نكسة كبيرة لها، إذ إن مساهمات الولايات المتحدة شكلت 22% من ميزانيتها.

لكن واشنطن اقترحت في رسالة إلى رئاسة المنظمة في مطلع حزيران/ يونيو "خطة" للعودة إليها.

وبلغت مستحقات الولايات المتحدة لليونسكو بين عامي 2011 و2018 نحو 619 مليون دولار، أي أكثر من الميزانية السنوية للمنظمة المقدرة بـ534 مليون دولار.

وقالت الحكومة الأميركية إنها طلبت من الكونغرس صرف 150 مليون دولار لصالح المنظمة للسنة المالية 2024، وهو مبلغ سيتم صرفه أيضا في السنوات التالية "إلى أن يتم استيعاب" المتأخرات.