القدس: إصابة طفلة بجراح حرجة إثر سقوطها من الطابق الخامس في العيسوية

أفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بأن الطفلة قد وقعت من الطابق الخامس، مشيرا إلى أنه قدّم لها الإسعافات الأولية، قبل أن ينقلها للمشفى.

أُصيبت طفلة (5 أعوام) بجراح حرجة، إثر سقوطها من علوّ في العيسوية بالقدس المحتلة، مساء الأحد.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بأن الطفلة قد وقعت من الطابق الخامس، مشيرا إلى أنه قدّم لها الإسعافات الأولية، قبل أن ينقلها للمشفى.

وذكر أحد أفراد الطاقم أن الطفلة، قد "تعثرت من الشرفة في الطابق الخامس، بحسب الجيران، ونتيجة لذلك أصيبت بجروح متعددة" في جسدها.

وأضاف: "بعد الإسعافات الأولية التي قدّمناها لها في مكان الحادث، بمساعدة مسعفين آخرين، تم نقلها أثناء إجراء عمليات الإنعاش إلى مستشفى ’هداسا - هار هتسوفيم’، حيث تم تصنيف حالتها في هذه المرحلة على أنها حرجة".

من جانبها، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا مقتضبا، أكّدت فيه إصابة الطفلة، مشيرة إلى أنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث.