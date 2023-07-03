مجد الكروم: مصرع امرأة إثر سقوطها من علو

أقر الطاقم الطبي في مستشفى نهريا وفاة امرأة (62 عاما) متأثرة بجراحها إثر سقوطها من علو 3 أمتار في منزلها بمجد الكروم.

لقيت امرأة، تبلغ 62 عاما من العمر، مصرعها متأثرة بجراحها الخطيرة إثر سقوطها من علو 3 أمتار في بلدة مجد الكروم، اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفقيدة سقطت من علو في منزلها، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة ما لبثت أن توفيت على إثرها.

ونُقلت المرأة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا وهي فاقدة للوعي وموصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وجاء عن مستشفى نهريا، أن المرأة أدخلت إلى غرفة الطوارئ لاستكمال العلاج، إلا أنه بعد وقت وجيز أقر الطاقم الطبي وفاتها.