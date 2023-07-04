حيفا: اعتقالات خلال تظاهرة إسناد لجنين ومخيّمها

تظاهر نشطاء وأهال في مدينة حيفا، إسنادا لجنين ومخيمها، وذلك في ظل ما يتعرضان له من عدوان مستمرّ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

شارك محتجّون في تظاهرة غضب في حيفا، إسنادا لمدينة جنين ومخيّمها، مساء اليوم الثلاثاء، في ظلّ تواصُل عدوان الاحتلال الإسرائيليّ عليهما، ليومه الثاني، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا، وإصابة 120، بينهم عشرون بحالة خطيرة. واعتقلت الشرطة خلال التظاهرة عددا من الأشخاص.

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وانطلقت التظاهرة عند ساحة الأسير في المدينة، تحت شعار: "من حيفا إلى جنين دم واحد، مصير واحد". والمعتقلون، سبعة، عُرف منهم: إبراهيم عودة، ووسيم خير، وصالح بكري، وزينب زبيدات، وغابي كاردو، ومجد بكري.

وهتف المشاركون في التظاهرة بشعارات منددة بعدوان الاحتلال المستمرّ على جنين ومخيمها، من قبيل: "من حيفا تحية لجنين الأبية"، و"تحيتنا العالية لجنين الغالية".

ورفع مشاركون في التظاهرة، لافتات كُتبت عليها عبارات منددة بعدوان الاحتلال، باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى العلم الفلسطيني الذي عمد عناصر الشرطة إلى مصادرته من المحتجين.

وتأتي الوقفة بدعوة من مجموعات وحراكات شبابية، بينها: حراك حيفا، وحركة أبناء البلد، وحركة شباب حيفا، والتجمع الطلابي، و"ارفض شعبك بحميك".

"من حيفا تحية لجنين الأبية"؛ هذا ما هتف به المشاركون في التظاهرة في #حيفا، إسنادا لـ #جنين و #مخيم_جنين. تصوير: إيناس مريح -"عرب 48" pic.twitter.com/sFtBmjd9h4 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 4, 2023

كما حاول متظاهرون، إغلاق الشارع، حيث نُظِّمت الوقفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 11 شهيدا، بعد استشهاد مواطن متأثرًا بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم، إضافة إلى نحو 120 جريحا بينهم 20 بحالة الخطر".

جانب من التظاهرة في #حيفا، حيث صادر عناصر الشرطة الإسرائيلية العلم الفلسطينيّ الذي رُفِع خلال التظاهرة التي أتت إسنادا لجنين ومخيّمها.#جنين



تصوير: إيناس مريح -"عرب 48" pic.twitter.com/saSQgumg0a — موقع عرب 48 (@arab48website) July 4, 2023

وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم، غاراته على مخيم جنين، واستهدف حارة الدمج في المخيم، بينما عمّ إضراب شامل مدن الضفة الغربية، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي، وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية.