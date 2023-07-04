حيفا: اعتقالات خلال تظاهرة إسناد لجنين ومخيّمها

شارك محتجّون في تظاهرة غضب في حيفا، إسنادا لمدينة جنين ومخيّمها، مساء اليوم الثلاثاء، في ظلّ تواصُل عدوان الاحتلال الإسرائيليّ عليهما، ليومه الثاني، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا، وإصابة 120، بينهم عشرون بحالة خطيرة. واعتقلت الشرطة خلال التظاهرة عددا من الأشخاص.
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وهتف المشاركون في التظاهرة بشعارات منددة بعدوان الاحتلال المستمرّ على جنين ومخيمها، من قبيل: "من حيفا تحية لجنين الأبية"، و"تحيتنا العالية لجنين الغالية".
ورفع مشاركون في التظاهرة، لافتات كُتبت عليها عبارات منددة بعدوان الاحتلال، باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى العلم الفلسطيني الذي عمد عناصر الشرطة إلى مصادرته من المحتجين.
جانب من التظاهرة في #حيفا.— موقع عرب 48 (@arab48website) July 4, 2023
#جنين #مخيم_جنين
تصوير: إيناس مريح - "عرب 48" pic.twitter.com/Z3YRWitjx8
وتأتي الوقفة بدعوة من مجموعات وحراكات شبابية، بينها: حراك حيفا، وحركة أبناء البلد، وحركة شباب حيفا، والتجمع الطلابي، و"ارفض شعبك بحميك".
"من حيفا تحية لجنين الأبية"؛ هذا ما هتف به المشاركون في التظاهرة في #حيفا، إسنادا لـ #جنين و #مخيم_جنين. تصوير: إيناس مريح -"عرب 48" pic.twitter.com/sFtBmjd9h4— موقع عرب 48 (@arab48website) July 4, 2023
كما حاول متظاهرون، إغلاق الشارع، حيث نُظِّمت الوقفة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 11 شهيدا، بعد استشهاد مواطن متأثرًا بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم، إضافة إلى نحو 120 جريحا بينهم 20 بحالة الخطر".
جانب من التظاهرة في #حيفا، حيث صادر عناصر الشرطة الإسرائيلية العلم الفلسطينيّ الذي رُفِع خلال التظاهرة التي أتت إسنادا لجنين ومخيّمها.#جنين— موقع عرب 48 (@arab48website) July 4, 2023
تصوير: إيناس مريح -"عرب 48" pic.twitter.com/saSQgumg0a
وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم، غاراته على مخيم جنين، واستهدف حارة الدمج في المخيم، بينما عمّ إضراب شامل مدن الضفة الغربية، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي، وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية.
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