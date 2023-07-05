إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة والاحتلال يعلن اعتراضها

إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية، واعتراضها بواسطة "القبة الحديدية"، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأربعاء، اعتراض خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وذلك في أعقاب دوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية للقطاع المحاصر.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن إطلاق صافرات الإنذار، وقال في بيان مقتضب، إنه "تم تفعيل الإنذار في مدينة سديروت ومحيط غزة"، وأضاف أن "التفاصيل قيد الفحص".

فيديو لإطلاق صواريخ وقذائف من #غزة، ومحاولة "القبة الحديدية"، اعتراضها. pic.twitter.com/Btzcw7g6jA — موقع عرب 48 (@arab48website) July 4, 2023

وأفادت التقارير بإطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية، فيما حاولت "القبة الحديدية" اعتراضها. وأكدت مصادر محلية سماع أصوات انفجارات في المنطقة.

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد "خمس عمليات إطلاق من قطاع غزة باتجاه أراضي دولة إسرائيل، وقد نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض جميع عمليات الإطلاق".