نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيليّة في العراق من قبل "ميليشيا موالية لإيران"

قال المكتب في بيان صدر عنه، إن "إليزابيث تسوركوف، مواطنة إسرائيلية وروسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها الميليشيات الشيعية كرهينة، لدى كتائب ’حزب الله’" العراقية.

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، اختطاف "مواطنة إسرائيلية وروسية"، من قبل "ميليشيات موالية لإيران" في العراق، زاعما أنها باحثة أكاديمية.

وقال المكتب في بيان صدر عنه، إن "إليزابيث تسوركوف، مواطنة إسرائيلية وروسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها الميليشيات الشيعية كرهينة، لدى كتائب ’حزب الله’" العراقية.

وفي حين لم يحدّد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، الفترة التي اختُطفت فيها تسوركوف بالضبط، أشارت تقارير إسرائيلية، إلى أنها قد اختُطفت قبل نحو 4 أشهر.

وأضاف البيان أن "إليزابيث تسوركوف لا تزال على قيد الحياة، ونرى أن العراق مسؤول عن مصيرها وسلامتها".

وذكر البيان أن "هذه امرأة أكاديميا زارت العراق، مستخدمة جواز سفرها الروسي، وبمبادرة منها للحصول على أطروحة دكتوراه وبحث أكاديميّ من جامعة ’برينستون’ في الولايات المتحدة".

وقال إنه "يتمّ التعامل مع الحدث من قِبل السلطات المختصة في دولة إسرائيل، مع القلق على سلامة إليزابيث تسوركوف".

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، زعمت تقارير إسرائيلية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي، اعتقل رئيس خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين بقبرص، بعد أن حقق معه الموساد على الأراضي الإيرانية واعتقاله لاحقا.

وكانت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، قد زعمت، الشهر الماضي، بأن السلطات القبرصية قامت بإحباط هجوم للحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيليين في قبرص، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حينها، فإن السطات القبرصية قامت بإحباط الهجوم الذي كان يخطط لشنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في قبرص، على حد مزاعم السلطات القبرصية.

ووفقا للادعاءات التي أوردتها التقارير في وسائل الإعلام القبرصية، وصلت المعلومات المتعلقة بالهجوم المخطط له إلى أجهزة المخابرات القبرصية، من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، وبضمنها أجهزة استخبارات في إسرائيل والولايات المتحدة.