شهيد في عملية إطلاق نار شمالي الضفة: مقتل مستوطن وإصابة آخر

استشد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار نفذت شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين قتل مستوطن وأصيب آخر في العملية التي نفذت في مستوطنة "كدوميم" غربي نابلس.

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار نفذت شمالي الضفة الغربية المحتلة، استهدفت حارس الأمن في مستوطنة "كدوميم" التي شهدت دوي صافرات الإنذار، وأسفرت العملية عن مقتل مستوطن وأصيب آخر.

وطابلت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، سكان المستوطنة بـ"الاحتماء داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ، وعدم مغادرة المباني حتى إشعار آخر"، في حين دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى "كدوميم" الواقعة جنوب غربي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "تحييد" منفذ العملية، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى استشهاد المنفذ برصاص قوات الاحتلال؛ وبعد إعلان الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال، في بيان، أن "حركة المرور في المنطقة محظورة حتى إشعار آخر"، قالت في بيان لاحق إن "مغادرة المنازل باتت ممكنة والتحرك في جميع أنحاء المنطقة دون قيود".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تصفية منفذ العملية، وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، أن المنفذ كان يقود سيارة ونزل منها وأطلق النار على مستوطنين اثنين في موقعين قريبين من مستوطنة "كدوميم"، وانسحب باتجاه المزارع القريبة، إلى أن وصلت قوات الاحتلال إلى المكان وتم تحديد موقع المنفذ وقتله.

قوات الاحتلال تطارد منفذ عملية إطلاق نار شمالي الضفة... مقتل مستوطن وأنباء عن استشهاد المنفذ pic.twitter.com/njkqa4OW6H — موقع عرب 48 (@arab48website) July 6, 2023

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن المستوطن القتيل هو حارس أمن في المستوطنة، ولم توصح التقارير الوادرة طبيعة إصابة المستوطنة الآخر الذي استهدف المنفذ قبل أن ينسحب باتجاه المزارع في المنطقة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه "تم تحييد الإرهابي الذي قام بتنفيذ عملية إطلاق النار بالقرب من ‘كدوميم‘"، وذلك في بيان أتبع آخر أشار الاحتلال فيه إلى "بلاغ عن إطلاق نار بالقرب من ‘كدوميم‘ في لواء السامرة".

واعتبر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن "العملية الفدائية بين قلقيلية ونابلس هي تطبيق عملي لما أعلنته المقاومة أن مخيم جنين لن يُقاتل وحده"، وأضاف "على الاحتلال أن يبقى في حالة انتظار لردود المقاومة على جرائمه".

وذكرت تقارير إسرائيلية أن عمليات التمشيط التي تنفذها قوات الاحتلال في محيط مستوطنة "كدوميم" لم تنته، للاشتباه بوجود مرافقين للمنفذ الذي لم تعرف هويته بعد.