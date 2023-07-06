قلنسوة: مقتل شخص في جريمة إطلاق نار

فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، فيما عثر على مركبة بالقرب من المقبرة في المدنية وقد اشتعلت بها النيران، حيث يشتبه أن المركبة استعملت في ارتكاب الجريمة.

قتل وليد صبحي ناطور في الخمسينيات من عمره، فجر اليوم الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة في منطقة المثلث الجنوبي.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في مدينة قلنسوة، حيث وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاجات الميدانية لرجل يبلغ من العمر 55 عاما، بيد أنها أقرت وفاته تأثرا بإصابته الحرجة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإنه تم إطلاق النار على ناطور عندما كان داخل مركبته التي كانت مركونة بالقرب من المسجد، وذلك بعد خروجه من المسجد، حيث صلى الفجر.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، فيما عثر على مركبة بالقرب من المقبرة في المدنية وقد اشتعلت بها النيران، حيث يشتبه أن المركبة استعملت في ارتكاب الجريمة.

ومساء أمس الأربعاء، أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة من جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في حي المحطة بمدينة اللد.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ومع جريمة القتل في قلنسوة فجر اليوم الخميس، بلغ عدد القتلى في المجتمع العربي 108 قتلى خلال النصف الأول من العام الحالي، ليقترب من حصيلة سجلت على مدار سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

ويأتي استفحال الجريمة بالبلدات العربية في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في مكافحة الجريمة ومواجهة عصابات الإجرام وإلقاء القبض على الجناة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.