إضعاف القضاء: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق

نبه منظمو الاحتجاجات بقولهم "في حال قررت الحكومة المضي في التشريعات فإن الرد سيكون قويا، إذ أن التشريعات المخالفة لإرادة الشعب سيحول الحكومة الحالية إلى حكومة غير شرعية، والرد الجماهيري سيكون على هذا الأساس".

تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة مساء السبت، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، وذلك للأسبوع الـ27 على التوالي.

وأشارت التقديرات إلى مشاركة نحو 150 ألف متظاهر في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب.

ونظمت تظاهرة مقابل منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس. وأغلق المتظاهرون الشارع المؤدي إليه.

وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في تل أبيب، شهدت بلدات نس تسيونا ورمات هشارون وحيفا والعفولة ومفرقي "كابري" و"نهلال" احتجاجات واسعة.

وهدد منظمو الاحتجاجات بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الوشيك، وجاء عنهم "في حال جرى المصادقة على تشريع الحد من عدم المعقولية في يوم الإثنين، فإن يوم الثلاثاء سيشهد مظاهرات ومسيرات وقافلات وتشويشات في شوارع البلاد، على أن تتخلل مظاهرة كبيرة في مطار ’بن غوريون’ في ساعات ما بعد الظهر بالإضافة إلى مظاهرات ومسيرات متواصلة في البلاد خلال ساعات المساء".

ودعا منظمو الاحتجاجات الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف التشريعات وعدم المصادقة بالقراءة الأولى على القانون الدكتاتوري الأول الذي من شأنه أي يمنح الحكومة شيكا مفتوحا للتصرف في حالة غير محتملة للغاية".

ونبهوا أنه "في حال قررت الحكومة المضي في التشريعات فإن الرد سيكون قويا، إذ أن التشريعات المخالفة لإرادة الشعب سيحول الحكومة الحالية إلى حكومة غير شرعية، والرد الجماهيري سيكون على هذا الأساس".

يتبع...