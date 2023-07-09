إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولة تنفيذ عمليّة طعن

أُطلق النار على فلسطينية في شارع "حاييم بار ليف"، في محطة للقطار الخفيف في المدينة، وبالقرب من مركز لشرطة الاحتلال، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في المدينة.

من المكان، بعيد إصابة الفلسطينية بالرصاص ("عرب 48)

أُصيبت فلسطينية، بجراح، من جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عمليّة طعن.

وأُطلق النار على السيدة الفلسطينية في شارع "حاييم بار ليف"، في محطة للقطار الخفيف في المدينة، وبالقرب من مركز لشرطة الاحتلال.

اللحظات الأولى بعيد إصابة الفلسطينية، في #القدس المحتلة. بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. pic.twitter.com/xpeuxDO0wa — موقع عرب 48 (@arab48website) July 9, 2023

ووصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى المكان؛ كما عزّزت قوات الاحتلال من تواجد عناصرها في المنطقة، وفي الشوارع المحيطة بها.

شبتاي في المكان

ولم يُصَب أحد من عناصر شرطة الاحتلال، في عملية الطعن المزعومة.

وزعمت هيئة البثّ الإسرائيلية ("كان 11")، أن الفلسطينية حاولت طعن عنصر أمن، لافتة إلى أنها أُصيبت بالرصاص في رجلها.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان صدر عنهاك "قبل فترة وجيزة، ورد بلاغ عن محاولة طعن في محطة القطار في القدس، ولم تقع إصابات".

وأضاف البيان أنه "تم تحييد المشتبه بها على الفور، من قبل حارس أمن القطار، وتعالَج حاليًا، وهي في حالة طفيفة".

من #القدس، حيث أُصيبت فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ #عملية_طعن. pic.twitter.com/rA3A2tpWtc — موقع عرب 48 (@arab48website) July 9, 2023

ولفت إلى أنه "تم استدعاء العديد من قوات الشرطة إلى مكان الحدث، وأغلق مكان الحدث بغرض جمع القرائن، والتحقيق".

تفاصيل أوفى تباعا....