إسرائيليات | أخبار
09/07/2023 - 18:43

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولة تنفيذ عمليّة طعن

أُطلق النار على فلسطينية في شارع "حاييم بار ليف"، في محطة للقطار الخفيف في المدينة، وبالقرب من مركز لشرطة الاحتلال، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في المدينة.

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولة تنفيذ عمليّة طعن

من المكان، بعيد إصابة الفلسطينية بالرصاص ("عرب 48)

أُصيبت فلسطينية، بجراح، من جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عمليّة طعن.

وأُطلق النار على السيدة الفلسطينية في شارع "حاييم بار ليف"، في محطة للقطار الخفيف في المدينة، وبالقرب من مركز لشرطة الاحتلال.

ووصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى المكان؛ كما عزّزت قوات الاحتلال من تواجد عناصرها في المنطقة، وفي الشوارع المحيطة بها.

شبتاي في المكان

ولم يُصَب أحد من عناصر شرطة الاحتلال، في عملية الطعن المزعومة.

وزعمت هيئة البثّ الإسرائيلية ("كان 11")، أن الفلسطينية حاولت طعن عنصر أمن، لافتة إلى أنها أُصيبت بالرصاص في رجلها.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان صدر عنهاك "قبل فترة وجيزة، ورد بلاغ عن محاولة طعن في محطة القطار في القدس، ولم تقع إصابات".

وأضاف البيان أنه "تم تحييد المشتبه بها على الفور، من قبل حارس أمن القطار، وتعالَج حاليًا، وهي في حالة طفيفة".

ولفت إلى أنه "تم استدعاء العديد من قوات الشرطة إلى مكان الحدث، وأغلق مكان الحدث بغرض جمع القرائن، والتحقيق".

تفاصيل أوفى تباعا....

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