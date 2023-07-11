رهط: إصابة شاب بحالة خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف

أُصيب شابان إثر تعرضهما لحادثة عنف، في مدينة رهط، اليوم الثلاثاء، بجروح متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة.

ونُقل المصابان (28 عاما و22 عاما) إلى عيادة طبية محلية في رهط قبل نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وكان قد أُصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، من جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار في جرائم ارتُكبت خلال ساعات قليلة، في الطيرة، وأم الفحم، وجديدة المكر، وكابول، والمزرعة، مساء أمس الإثنين.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية الآن، إلى 109 قتلى خلال نصف عام لتتساوى مع حصيلة ضحايا العام الماضي، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.