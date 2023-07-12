بطولة ويمبلدون: التونسية أُنس جابر تثأر من إيلينا ريباكينا وتبلغ نصف النهائي

ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة من الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة، وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

تأهّلت التونسية أُنس جابر إلى نصف النهائي في بطولة "ويمبلدون"، وذلك بثأرها، اليوم الأربعاء، من إيلينا ريباكينا.

وثأرت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة من الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة، وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وفازت أُنس عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1، اليوم، في ربع النهائي.

أُنس جابر ومنافستها (Getty Images)

وتواجهت اللاعبتان العام الماضي في المباراة النهائية، وخرجت حينها ريباكينا منتصرة بثلاث مجموعات، لتحرز لقبها الكبير الأول والوحيد، لكن جابر ردت اعتبارها اليوم، وبلغت نصف النهائي الكبير الثالث لها، حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية، والفائزة على الأميركية ماديسون كيز.

وجاء مواجهة، الأربعاء، معاكسة لتلك التي جمعت اللاعبتين في نهائي العام الماضي، إذ حينها كانت المجموعة الأولى من نصيب جابر قبل أن تخسر الثانية والثالثة.

وقالت جابر إنها "سعيدة جدا بالأداء الذي قدمته. كان هناك الكثير من المشاعر، لاسيما في مواجهة لاعبة تُرسِلُ بشكل جيد جداً... أنا سعيدة لأني قمت بكل شيء، صرخت، غضبت ثم تحليت بالهدوء وركزت. آمل أن أتمكن من التحكم بمشاعري بهذه الطريقة في المباراتين المقبلتين (نصف النهائي وبعدها النهائي في حال وصلت إليه)".

وبهذا الانتصار الذي تحقق في ساعة و53 دقيقة، كسرت التونسية البالغة 28 عاما، التعادل بين اللاعبتين من حيث المواجهات المباشرة، وحققت انتصارها الثالث على ابنة الـ24 عاما، في خمس مواجهات.

وستكون بعدها أمام مواجهة صعبة أخرى ضد سابالينكا، التي تتفوق على التونسية من حيث المواجهات المباشرة، بثلاثة انتصارات، مقابل هزيمة واحدة كانت في أول لقاء بينهما عام 2020، في الدور الثالث لبطولة رولان غاروس.

وبدأت ريباكينا اللقاء بقوة فخسرت جابر إرسالها في الشوط الرابع من دون أن تكسب أي نقطة، لتتأخر 1-3، لكنها ردت سريعًا التحية بالطريقة ذاتها حارمة منافستها من كسب أي نقطة على شوط إرسالها، لتقلص النتيجة إلى 2-3 قبل أن تعادل 3-3.

وفازت بعدها كل لاعبة بكل من شوطيها على الإرسال، قبل أن تكسر التونسية في الحادي عشر وتتقدم 6-5 وتكون الفرصة سانحة لحسم المجموعة على إرسالها.

لكن جابر لم تفلح في ذلك وأخفقت في فرصة أتيحت لها لكسب المجموعة، عندما تقدمت بالأفضلية على منافستها، قبل أن تتمكن الكازخستانية، من رد الكسر وتلجأ اللاعبتان إلى شوط كسر التعادل، حسمته الاخيرة لصالحها 7-5.

وبدأت جابر الثانية بقوة، وتقدمت 1-0 سريعًا على إرسالها قبل أن تتاح أمامها ثلاث فرص لكسر إرسال منافستها عندما تقدمت 40-0. لكن الكازخستانية عادت من بعيد، بفضل إرسالها القوي لتعادل الأرقام.

وحافظت كل لاعبة على شوط إرسالها، وأنقذت جابر ثلاث كرات حاسمة في الخامس، قبل أن تتمكن من كسر منافستها في الشوط العاشر والأخير، وتخطف المجموعة الثانية التي ارتكبت فيها 3 أخطاء مباشرة فقط.

وبدأت التونسية المجموعة الثالثة الحاسمة من حيث أنهت الثانية، إذ انتزعت الشوط الثاني على إرسال منافستها، وتقدمت 2-0 ثم 3-0، وأنقذت بعدها نفسها من خسارة إرسالها في الشوط الخامس، وتقدمت 4-1 ثم 5-1، بعدما انتزعت شوطا آخر من ريباكينا، قبل أن تحسم المجموعة والمباراة على إرسالها.

(Getty Images)

وبدورها، بلغت سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، نصف النهائي للمرة الثانية في مسيرتها، بفوزها على كيز 6-2 و6-4.

وبعد أن غابت عن نسخة العام الماضي، بسبب حظر اللاعبين الروس والبيلاروس، إثر الحرب على أوكرانيا، عادلت المصنفة ثانية عالميًا، أفضل نتيجة لها على العشب اللندني، التي حققتها العام قبل الماضي، بوصولها إلى المربع الذهبي.

وقالت بعد الفوز: "من الرائع العودة إلى نصف النهائي هنا، وآمل أن أتمكن من تحقيق، نتيجة أفضل من المرة الماضية. المباراة كانت صعبة، إنها لاعبة قوية".

وتابعت مازحة متوجهة إلى الجمهور: "شكرًا على الأجواء. رغم أنكم شجعتموها أكثر، استمتعت باللعب أمامكم".

وستخوض سابالينكا نصف نهائي بطولة كبرى للمرة السادسة في مسيرتها، علمًا بأنها نجحت مرة واحدة في بلوغ النهائي، عندما حققت لقب أستراليا المفتوحة مطلع العام.

أما كيز، وصيفة الولايات المتحدة المفتوحة 2017، فتبقى أفضل نتيجة لها في ويمبلدون ربع النهائي هذا العام و2015.