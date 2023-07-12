هبة الكرامة: فرض الحبس لمدة 4 أعوام على مسلم حسونة من اللد

فرضت محكمة إسرائيلية الحبس لمدة أربعة أعوام على أحد معتقلي هبة الكرامة، مسلم حسونة من مدينة اللد، اليوم الأربعاء.

فرضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الأربعاء، الحبس لمدة 4 سنوات على الشاب مسلم حسونة (30 عامًا) من مدينة اللد، وذلك بعد أن أدانته بإطلاق نار خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وإصابة مستوطن وصفت بجروح تراوحت بين متوسطة وطفيفة.

واعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) حسونة، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، وأمضى حسونة عامين من محكوميته في السجون الإسرائيلية المختلفة، لغاية اليوم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

المحامي علاء تلاوي ووالد مسلّم حسونة في المحكمة، اليوم

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، العام الماضي، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".