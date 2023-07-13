إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار في الفريديس

جريمة إطلاق نار في الفريديس تسفر عن إصابة شاب في الثلاثينات من عمره بجراح خطيرة؛ الطواقم الطبية تقول إنها تعمل على تقديم الإسعافات الأولية وإنعاش المصاب وهو فاقد للوعي.

أصيب شاب في الثلاثينات من عمره، مساء الخميس، بجراح وصفت بـ"الحرجة"، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس، وذلك في ظل تصاعد الجريمة في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني.

وبحسب مصادر محلية، فإن ضحية جريمة إطلاق النار، هو مساعد رئيس المجلس المحلي في الفريديس؛ في حين لم تعرف خلفية الجريمة بعد.

وأفادت خدمة "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها قدمت "العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا وهو في حالة خطيرة وفاقد للوعي إثر تعرضه لإصابة اخترقت جسده".

وفي بيان لاحق، جاء أن الطواقم الطبية تعمل على إنعاش المصاب ونقله إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة لاستكمال العلاج؛ وأكدت الطواقم أن المصاب تعرض لإطلاق نار وحالته حرجة.

وفي بيان مقتضب صدر عن الشرطة، جاء أن عناصرها وصل إلى مكان الجريمة، وشرعوا بجمع الأدلة وبعمليات البحث عن مشتبهين بالضلوع في الجريمة.

وفي وقت سابق اليوم، قتل الشاب ساري عزام (25 عاما) تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في مدينة الطيرة في المثلث الجنوبي. وقتل 6 أشخاص في جرائم إطلاق نار ارتكبت في البلدات العربية منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت الناصرة وشفاعمرو وعارة وجت والطيرة وكفر قرع، جرائم قتل مختلفة خلال أقل من 48 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 114 قتيلا.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من لمحاربة الجريمة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية، إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، فيما يجد المجتمع العربي نفسه رهينة للجريمة المنظمة المتصاعدة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.