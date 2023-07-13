إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في كريات غات

أسفر حادث عمل في بلدة كريات غات، صباح اليوم الخميس، عن إصابة خطيرة لعامل جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله في أحد المنازل.

أصيب عامل، يبلغ من العمر 50 عامًا، بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع في شارع "تشيكلغ" في بلدة كريات غات، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.

ونقلت مصادر طبية عن جيران أن العامل سقط عن سقف المنزل الذي عمل عليه إلى غرفة الدرج، ما أسفر عن إصابته بالرأس والقسم العلوي من جسده، ووصفت حالته بأنها خطيرة.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصاب ونقلته، على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف إلى المركز الطبي "سوروكا" في مدينة بئر السبع، وذلك لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.