إصابة طفل بجراح خطيرة بحادث دهس في الطيبة

قال أحد أفراد الطاقم الطبي: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الفتى مستلقيًا في منتصف الطريق، فاقدًا للوعي، ويعاني من إصابة شديدة في الرأس".

أُصيب طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، بجراح خطيرة، من جرّاء تعرّضه للدهس في حادث وقع في مدينة الطيبة، مساء اليوم، الأحد.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للطفل المصاب، ونقله إلى مشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال تلقّي العلاج.

وأوضح الطاقم الطبيّ في بيان، أنه تلقّى بلاغا "بشأن طفل صدمته سيارة في الطيبة"، مشيرا إلى أن الطفل أُصيب في الرأس. كما لفت إلى أنه نُقل إلى المشفى فيما كانت جراحه خطيرة.

قال أحد أفراد الطاقم الطبي: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا الفتى مستلقيًا في منتصف الطريق، فاقدًا للوعي، ويعاني من إصابة شديدة في الرأس".

وأضاف: "قدّمنا ​​له العلاج الطبيّ الذي تضمّن إيقاف النزيف، والتنفُّس (الاصطناعي)، ونقله في سيارة للعناية المكثّفة إلى المشفى، فيما كان في حالة خطيرة".

لقي الشاب محمود قفطان الجبور (25 عاما) من رهط مصرعه في حادث طرق بين سيارتين على شارع 264 قرب المدينة في منطقة النقب، مساء السبت.

ويستدلّ من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 200 شخص، بينهم 45 مواطنا عربيا، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023، وحتى اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم، و99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.