3 إصابات بينها خطيرة جراء عملية إطلاق النار قرب تقوع

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع، وذلك بعد أن تمكن المنفذ الانسحاب من مكان العلمية.

أصيب 3 مستوطنين بجروح متفاوتة بينها خطيرة لمستوطن في الأربعينات من عمره صباح اليوم الأحد، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، تنفيذ عملية إطلاق عند مفرق تقوع، حيث قامت قوات الجيش بمطاردة مشتبه بهم، بحسب ما جاء في البيان.

وأعترف المتحدث العسكري بإصابة مباشرة لمستوطن، بينما أقر بإصابة لمستوطنين بشظايا الرصاص.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز "تقوع" العسكري أسفرت عن 3 إصابات، أحدهما بجراح خطيرة، حيث بلغ عن إصابة طفيفة بشظية رصاصة وثالثة بالهلع.

مكان العلمية قرب تقوع

ونقل المصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى "شعاري تصيديك" بالقدس المحتلة، وحالته الصحية غير مستقرة.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إلى أن مركبة مسرعة أطلقت النار نحو مستوطن عند حاجز "تقوع"، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع، وذلك بعد تمكنه من الانسحاب من مكان العلمية.

يذكر أن عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، تصاعدت في ظل ازدياد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ مطلع العام الحالي، ارتكبت قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين أكثر من 4073 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلين.

وتراوحت الانتهاكات والاعتداءات بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.