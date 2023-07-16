الاحتلال يعتقل منفذ عملية تقوع من مدينة بيت لحم

اقتحم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأحد، وسط مدينة بيت لحم وأطلقوا قنابل الصوت والغاز على الشبان المتجمهرين للتصدي لقوات الاحتلال، وذلك بعد ساعات على وقوع عملية تقوع وإصابة 3 مستوطنين.

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منفذ عملية تقوع قضاء بيت لحم، بعد أن اقتحمت قواته، مركز مدينة بيت لحم، وقطعت طريقا أمام مبنى المقاطعة للسلطة الفلسطينية في المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بقنابل الغاز والصوت، وحاصرت مسجد الرباط الذي كان الشاب يتحصن فيه.

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وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان المتجمهرين الذين حاولوا التصدي للاقتحام، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع جيش الاحتلال على طريق القدس الخليل وسط بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، ومدينة بيت لحم، وسط إغلاق كافة مداخلها.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن جيش الاحتلال يحاصر مسجد الرباط، وبالتزامن مع اقتحام وسط المدينة، اقتحم الاحتلال الأطراف الغربية من المدينة.

ويأتي هذا الاقتحام بعد ساعات من إصابة 3 مستوطنين بجروح متفاوتة بينها خطيرة لمستوطن في الأربعينات من عمره، صباح اليوم الأحد، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إلى أن مركبة مسرعة أطلقت النار نحو مستوطن عند حاجز "تقوع"، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع، وذلك بعد تمكنه من الانسحاب من مكان العلمية.

يذكر أن عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، تصاعدت في ظل ازدياد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ مطلع العام الحالي، ارتكبت قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين أكثر من 4073 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلين.

وتراوحت الانتهاكات والاعتداءات بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.