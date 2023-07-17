إصابة خطيرة لعامل إثر انقلاب رافعة شوكية في عكا

أسفر انقلاب رافعة شوكية داخل مصنع في مدينة عكا، بعد ظهر اليوم، عن إصابة خطيرة لعامل، نقل على إثر ذلك إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب عامل، في الأربعينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر انقلاب رافعة شوكية داخل مصنع في مدينة عكا، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان" نجمة داود الحمراء" بأن " مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 13:38، عن إصابة عامل إثر انقلاب رافعة شوكية خلال عمله داخل مصنع في عكا. وقدّمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لعامل (33 عاما) وصفت حالته بأنها خطيرة، مع إصابة بالرأس والأطراف، وأحيل على إثرها إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، وذلك لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.